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Leylek apartmanı sakinleri yuvalarına geldi

Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler Ankara'ya geldi. Leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan "leylek apartmanı" olarak bilinen bölgeye bu sene yaklaşık 20 leylek yuva yaptı.

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan zorlu bir yolculuktan sonra kuluçka dönemini geçirecekleri Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.

Bir iş adamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan "leylek apartmanı" olarak bilinen bölgeye bu sene yaklaşık 20 leylek yuva yaptı.

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