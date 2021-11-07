Leyla ile Mecnun'un senaryosu gerçek oldu! Kamyoneti ile birlikte gömüldü!

Meksika'da eşine az rastlanır bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Adan Arana isimli balıkçı, oğlunun hediye ettiği fakat sağlık sorunları baş gösterince kullanamadığı kamyoneti ile birlikte toprağa verildi.

Balıkçı ve kamyoneti son yolculuğuna uğurlandı!

Kamyoneti mezara sığdırabilmek için yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bir mezar odası inşa eden yakınları gözyaşları eşliğinde defin işlemini gerçekleştirdi. Bir vinç yardımıyla mezara indirilen kamyonet, Meksikalı balıkçı ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Akıllara Leyla ile Mecnun dizisi geldi

TRT'de yayınlandığı dönemde büyük beğeni kazanan, absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisinin ilk bölümlerinde Meksika'dakine benzer bir senaryo ekrana getirilmişti. Dizinin sevilen karakterlerinden İskender, büyük bir kaza sonucu taksisini törenle gömmek zorunda kalmıştı.