Leverkusen, Beşiktaş'ın yıldızını istiyor! 15 milyon euro

Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman ekibi Bayer Leverkusen sezon sonu için harekete geçti.

Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı. Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen'in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor.

Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisinin yarısını geçen sezon Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı. Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmede yer alan maddeye göre Gedson'un satışından elde edeceği bonservis gelirinin yarısını Benfica'ya ödeyecek.

Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Gedson'un golü bulunmazken 5 asisti var.