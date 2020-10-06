Levent Gültekin'den Azerbaycan'a yönelik skandal sözler
Levent Gültekin, Halk TV'de yayınlanan İki Bakış İki Yorum programında kardeş Azerbaycan ile ilgili ağza alınmayacak aşağılayıcı ifadeler kullandı.
Türkiye'nin 'İki devlet bir millet' ilkesi çerçevesinde tüm gücüyle desteklediği Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için sahada destan yazarken içimizdeki mili ve yerli olmaktan uzak zihniyet de saldırıya geçti.
"AZERBAYCAN DEVLET DEĞİL BİR AŞİRET"
Gültekin'in, kardeş Azerbaycan için "Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demeokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" ifadeleri büyük tepki çekti.
Gazeteci Levent Gültekin'in, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan hakkında söyledikleri büyük tepki çekti.— EHA MEDYA (@eha_medya) October 5, 2020
▪️Azerbaycan'ı devlet olarak görmediğini söyleyen Gültekin "Azerbaycan aşiret" ifadelerini kullandı.pic.twitter.com/InDmZW8pn8
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