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Letonya - Türkiye! Muhtemel 11'ler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında, Türkiye bu akşam Letonya ile Riga'da karşılaşacak.

Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.

Stefan Kuntz ile 17. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 17. maçını Letonya karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.

LETONYA - TÜRKİYE

Muhtemel 11'ler

LETONYA: Purins, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Sorokins, Tobers, Saveljevs, Ikaunieks, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrikis

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih Abdulkerim, Ferdi, Orkun, Salih, Cengiz, Hakan, Kerem, Umut Nayir

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