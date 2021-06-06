Leopard 2A4 tanklarına yerli zırh: En etkin balistik korumaya sahip

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketine ilişkin paylaşım yaptı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları kapsamında, @roketsan’daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçerek tanklara entegrasyonuna başladı. pic.twitter.com/mjemwj9Jh7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 6, 2021

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları kapsamında Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezi'nde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini belirten Demir, zırh paketinin tanklara entegrasyonun da başladığını vurguladı.

"Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar 'Mehmetçik'in hizmetinde"

Demir, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar 'Mehmetçik'in hizmetinde."