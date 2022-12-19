Leo Messi rekorları alt üst etti!

İngiltere'den The Independent, Arjantin - Fransa karşılaşmasını 'Tüm zamanların en iyi final maçı' olarak nitelendirdi. Haberin ayrıntısında Messi'den övgüyle bahsedilirken, "Arjantin, Fransa'ya karşı belki de tüm zamanların en büyük finalinde penaltı atışlarından galip çıktıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nı kazandı. Lionel Messi sonunda kahramanı Diego Maradona'nın izinden giderek ülkesi için Dünya Kupası'nı kazandı ve hayalini gerçekleştirdi. Messi ışıltılı kariyer özgeçmişindeki tek boşluğu doldurdu." denildi.

Lionel Messi'nin kırdığı rekorlar:

-35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus’u geride bıraktı ve Dünya Kupası’nda en fazla forma giyen oyuncu oldu.

- Arjantinli yıldız, kupa tarihinde 2317 dakika süre alarak rekoru elinde tutan İtalyan efsane Paolo Maldini’yi geride bıraktı.

- Kupa tarihinde toplam gol sayısını 13’e çıkaraN Leo Messi, 12 gollü Brezilya efsanesi Pele’yi de geride bıraktı.

- Messi, Katar 2022’de 7 maçta 7 gol 4 asistle 11 gole direkt etki ederek, bir turnuvada en fazla gol katkısı veren isim ünvanını kaptı.

- Tecrübeli futbolcu 2014’te Dünya İkincisi, 2022’de ise Dünya Şampiyonu oldu. Messi, 2014 ve 2022’de ‘Altın Top’ ödüllerinin sahibi olmayı başardı.

- Lionel Messi, sadece 2022 yılı baz alındığında milli takım formasıyla 1 yılda en fazla gol atan oyuncu olmayı da başardı.