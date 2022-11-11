Leo Messi o rekorun peşinde!

Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.

Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda oynayan ve toplamda 19 karşılaşmaya çıkan Lionel Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaus'un rekorunu kırmış olacak. Leo Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.

Matthaus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini ise 23 maçla üçüncü sırada yer alıyor.

En çok sahada kalan isim Maldini

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, İtalyan futbolcu Paolo Maldini oldu. Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip 2 bin 220 dakika sahada kaldı. İtalyan stoperi 2 bin 52 dakikayla Alman Lothar Matthaus izledi.

4 futbolcu 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı

Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthaus, en çok Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor. Dört futbolcu da 5'er defa Dünya Kupası'na katıldı.