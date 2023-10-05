Leo Messi eski kulübüne geri dönüyor!

Sezon başında 36 yaşındaki Arjantinli yıldız, MLS'te boy gösteren Inter Miami'ye giderek herkesi şaşırtmıştı. Yıldız oyuncu ABD'de gösterdiği performansla herkesi kendine yeniden hayran bırakırken flaş bir gelişme yaşandı.

Arjantin'e gidiyor

Daily Mail'in haberine göre, yıldız oyuncunun Inter Miami ile sözleşme 2025 yılının sonunda biterken, Messi eski takımı olan Newell's Old Boys'a katılmayı planlıyor.

Kariyerinin son aşamasında altyapısından yetiştiği takıma gitmeyi isteyen Lionel Messi'nin duygusal bir dönüş ile birlikte ilk takımında kariyerini sonlandırmayı planlıyor.

Inter Miami ile ligde 7 maça çıkan Messi takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.