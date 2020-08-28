Lemina, Galatasaray taraftarına veda etti

Hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Mario Lemina, kişisel Instagram hesabından veda mesajı paylaştı.

Tecrübeli orta saha, İngiltere'ye döndüğünü ve Galatasaray'daki eski takım arkadaşlarına en iyi dileklerini sunduğunu belirtti.

"EN İYİ DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"

Gabonlu oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda onlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere."

FULHAM'A İMZA ATACAK

Öte yandan, oyuncunun İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Fulham ile temasta olduğu ve transferin bitme aşamasına geldiği de iddia ediliyor.