Lego setleri, altından daha karlı bir yatırım mı?
Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre yatırımcılar, ellerindeki paraları, altından bile daha hızlı bir şekilde değer kazanan Lego setlerine yatırmayı bir seçenek olarak düşünebilir.
Rusya'daki Moskova Ekonomi Yüksek Okulu'ndan araştırmacılar, 1987'den 2015'e kadar her yıl altın, hisse senedi veya tahvilden daha fazla değer kazanan Lego setlerini araştırdı.
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Oluşturulan rapora göre Lego setleri, azalan arz ve koleksiyon değerinin yüksekliği sayesinde gün geçtikçe daha pahalı hale geliyor.
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