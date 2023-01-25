LeBron rekor kırdı, Lakers mağlup oldu!

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Los Angeles Clippers, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 18 sayı farkla mağlup etti.

Lakers'ta LeBron James, 46 sayı attı ve dokuz 3 sayılık isabetle kariyerinde bir maçta en fazla 3 sayılık isabet bulmasına rağmen takımına galibiyet getiremedi.

James, NBA tarihinde ligdeki tüm takımlara yani 30 takımın hepsine 40 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.

NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 210 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 178 sayı kaldı.​​​​​

NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Los Angeles Clippers'ta Paul George 27 sayı, Kawhi Leonard ise 25 sayıyla takımlarının üst üste üçüncü galibiyetine katkıda bulundu.