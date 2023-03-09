LDP destekleyeceği ittifakı açıkladı!

Seçimlere girme yeterliliği bulunmayan LDP, seçimlerde Millet İttifakı'nı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Destek açıklamasını sosyal medya üzerinden esprili bir görselle paylaşan LDP şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomi görüşlerimiz her ne kadar uyuşmasa da mevcut şartlar ve söylemler çerçevesinde hukuka saygı, çağdaş laik demokrasi ve şeffaf bir meclis için desteğimizin Millet İttifakı'ndan yana olduğunu kamuoyuna açıklarız."