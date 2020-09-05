Lazio Teknik Direktörü Inzaghi, Muriqi doğruladı

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi pazarlıkları sürerken İtalyan ekibinden resmi bir açıklama geldi. Teknik direktör Simone Inzaghi, adı uzun süredir İtalyan ekibiyle anılan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi hakkında ilk kez konuştu.

Hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki teknik adam "Muriqi ve Mohamed Salim Fares ie ilgileniyoruz. Bununla birlikte ikisiyle de alakalı devam eden görüşmelerimiz var. Diğer takımların da ilgisi var, biz de buna hazırlıklı olacağız" dedi ve ilgiyi doğruladı.

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A GİDECEK

Fenerbahçe'nin Muriqi'in transferinden yapacağı transfer karının yüzde 15'i Çaykur Rizespor'a gidecek.

5 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

Kosovalının ise Lazio ile anlaştığı geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yansımış ve Muriqi'in 5 yıllık imza atacağı belirtilmişti.