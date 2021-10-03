Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, lazer güdümlü mini füze METE'ye ilişkin bilgi verdi.

Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."

Demir'in paylaştığı videoda da METE füzesinin fırlatılış görüntüleri eşliğinde özellikleri aktarıldı.