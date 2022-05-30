Lavrov'dan Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine, "Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir performansını okuyabilir, duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda (Putin) hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" dedi. Lavrov, Ekim ayında 70 yaşına girecek olan Putin'in her gün kamuoyunun karşısına çıktığını da belirtti.

İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirmiş ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü sayfalarına taşımıştı. Daily Mirror gazetesinin özel haberine göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti. İngiliz gazete haberi Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajana dayandırdı