Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması: Nükleer ve yıkıcı olur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, yaptığı şoke eden açıklama savaş gündemine damgasını vurdu. Lavrov, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesinin 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyeceğini iddia etti.

"Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak."

Lavrov'un, "Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak." ifadeleri tüm dünyada nükleer tehdit' olarak algılanırken Rus bakan bir kez daha Ukrayna'nın nükleer silahlar elde etmesine kararlılıkla engel olacaklarının altını çizdi.

Lavrov Kiev'in eline geçecek nükleer silahların Rusya için gerçek bir tehlike teşkil edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer silahlı Rusya caydırıcı güçlerine hazırlık emri vermişti.