Lavrov ve Kuleba'dan görüşme sonrası ilk açıklamalar

11.25'te başlayan tarihi zirve yaklaşık 90 dakika sürdü. Toplantıdan sonra iki ülkenin bakanları farklı salonlarda basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, toplantının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Lavrov taahhüt vermedi"

"En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. Bildiğiniz gibi havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Ben buraya insanı bir amaçla geldim. Tahliyeler konusunda Lavrov taahhüt vermedi. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Amacımız çözüm sağlayabilmek. Ben yine bu formatta görüşme için hazır olacağım, eğer bir ilerleme kaydedebilirsek. "

"Savaşı durduramıyoruz"

"Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.İki Dışişleri Bakanı bir araya gelince tanım gereği barış, güvenlik konularını ele almaları gerekiyor. 24 saatlik ateşkes konusunda anlaşmamız için çaba gösterildi. Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik. Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ise şöyle:

Lavrov'dan Türkiye vurgusu

"Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Putin'in de yaptığı telefon görüşmesinde bu karar alınmıştı. Biz her türlü temastan yanayız. Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümü için her türlü çabayı destekleriz."

"Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur"

Aslında bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde şu anlaşıldı: Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur.

"Günlük olarak insani koridor açılması teklifimizi tekrarladık"

"Biz aynı zamanda Rusya tarafının günlük olarak insani koridor açılması konusundaki önerisini tekrarladık. Bu önerimiz hala geçerli. Tüm tarafların, AB'nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz."