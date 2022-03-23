Lavrov, Ukrayna'da NATO barış gücünün Rusya ile çatışmaya sebep olacağını belirtti

Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde (MGIMO) yaptığı konuşmada güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için yapılan müzakerelerin zor ilerlediğini belirten Lavrov, "Çünkü Ukrayna tarafı, müzakereler sırasında üzerinde anlaşmaya varılması gereken şeyleri anladığını ifade etmiş gibi görünse de kendi tekliflerini reddederek sürekli pozisyon değiştiriyor." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin hızlı şekilde tamamlanmasının ABD'nin çıkarına olmadığını savunan Lavrov, ABD’nin Rusya’nın çatışma halinde olmasını ve Ukrayna’ya silah sevkiyatına devam etmek istediğini dile getirdi.

Sovyet yapımı MİG tipi savaş uçaklarının Doğu Avrupa'dan Ukrayna'ya devri konusunda Batı'nın kışkırtıcı açıklamaları olduğunu bildiren Lavrov, Ukrayna’ya sevk edilen Stinger silahlarının daha sonra Avrupa’ya yayılma tehlikesine dikkati çekti.

Ukrayna ile müzakere sürecinde Batılı ülkelerin arabuluculuğuna karşı olmadıklarını, ancak Moskova'nın açık kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Lavrov, Rusya’nın Ukrayna ile daha sonra kimsenin ihlal edemeyeceği güçlü anlaşmalara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Ukrayna'da NATO barış gücü Rusya ile çatışma demektir

Polonya'nın, NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü gönderme teklifine ilişkin de değerlendirmede bulunan Lavrov, "Bunun ne anlama geldiğini anladıklarını umuyorum. Bu, Rus ve NATO silahlı kuvvetleri arasında, herkesin kaçınmak istediği, prensipte asla olmaması gerektiğini söylediği doğrudan bir çatışmadır." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna’ya barış gücü göndererek Lviv şehrinde karargah kurmak istediğini aktaran Lavrov, Ukrayna'ya sadece NATO barış gücü birlikleri değil, Baltık ülkeleri askeri birliklerinin Ukrayna'yı savunmak için küçük taburların gönderebileceğinin konuşulduğunu dile getirdi.