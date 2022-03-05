Lavrov, Rusya’nın müzakereler için Ukrayna’dan yeni tarih almadığını bildirdi

Lavrov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’da yalnızca kendileri için tehdit oluşturan Ukrayna askeri altyapı tesislerine saldırdığını savunan Lavrov, Kiev yönetiminin yabancılar ve sivillerin Rus ordusuna karşı rehin tutulmasına karşı olmadığı izlenimi verdiğini söyledi.

Lavrov, Rus ordusunun yabancı öğrencilerin Harkiv’den tahliyesine yardım etmeye hazır olduğunu ancak bunun Ukrayna tarafınca engellendiğini öne sürdü.

İnsani yardım ve güvenli koridor hususunda da açıklamalarda bulunan Lavrov, Herson şehri yönetiminin Rusya’nın insani yardımını reddettiğini ifade etti. Lavrov, “Bu, Kiev rejiminin manevrasına benziyor.” ifadesini kullandı.

Lavrov, Rus askeri birliklerinin kuşatması altında bulunan Mariupol’da da yönetimin sivillerin güvenli koridordan çıkmasına imkan vermediğini savundu.

- "Kiev Rusya ile NATO arasında çatışmayı kışkırtmak istiyor"

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy’in konuşmalarının durumun gidişatına iyimserlik katmadığını belirten Lavrov, “Kiev, NATO ile Rusya arasında bir çatışmayı kışkırtmak istiyor. Zelenskiy’in militarist çılgınlığı Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelere ihtiyacı olmadığını gösteriyor.” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler konusunda Kiev’den henüz yeni bir tarih almadıklarını anlatan Lavrov, dün akşamdan bu yana 3. tur için teklif vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Lavrov, “Ukrayna, Rusya ile bir sonraki müzakere turunun başlamasını ertelemek için sürekli bahaneler buluyor. Rus heyet, hala Ukrayna'dan bilgi bekliyor. Şimdi durum garip görünüyor.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna krizini çözmek için gerekli gördüğü koşulları açıkça ortaya koyduğunu aktaran Lavrov, "Bu krizi çözmek, Kuzey Atlantik İttifakı üyeleri tarafından Ukrayna topraklarında Rusya’ya karşı yıllardır yaratılan tehdidi ortadan kaldırmak için koşulların kesinlikle vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Rusya Devlet Başkanı’nın konuşmasında da heyetimizin görüşmelerinde de bunu belirttik." değerlendirmesinde bulundu.