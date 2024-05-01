80’li yılların pop yıldızıydı, bir gece uyudu ve bir daha uyanmadı!
1980’li yıllarda tüm dünyada “Self Control” adlı şarkı ile tanınan, güçlü sesi ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Laura Branigan, 2004 yılında, henüz 52 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Peki, Laura Branigan kimdir? İşte, Branigan’in hayatına dair merak edilenler…
1980’li yıllarda seslendirdiği “Self Control” “Gloria” “ How am I supposed to Live without you” ve “Tim amo” gibi melodik şarkıları ile dünya çapında ünlü olan Laura Branigan’ın hayatı ve ölümü merak konusu oldu. Peki, Laura Branigan kimdir? Laura Branigan ne zaman ve neden öldü? Laura Bragian'ın hangi albümleri çıkardı? Laura Bragian Grammy ödülü mü aldı?
Laura Branigan kimdir?
ABD’li pop müzik şarkıcısı Laura Branigan, 3 Temmuz 1957 tarihinde New York'un Brewster kasabasında doğdu. Branigan, beş kardeşin dördüncüsü olarak doğdu.
Lise yıllarında okul tiyatrosunda sergilediği başrol performansıyla New York'taki Amerikan Tiyatro Akademisi'ne kabul edilen Branigan için gösteri dünyasındaki kariyer hayatı başlamış oldu.
Kardeşi de müzisyendi
Branigan’a müzik kariyerinin başlarında, müzisyen olan küçük kardeşi William "Billy" Branigan’da gitar çalarak destek oldu. William Billy Branigan ilerleyen zamanlarda da kardeşine destekte bulunmaya devam etti. Billy Branigan, 1993 yılında Laura Branigan’ın “Over My Heat” adlı albümünde de ortak yapımcı, aranjör, gitarist, basçı ve geri vokalist olarak katkıda bulundu.