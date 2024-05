80’li yılların pop yıldızıydı, bir gece uyudu ve bir daha uyanmadı!

1980’li yıllarda seslendirdiği “Self Control” “Gloria” “ How am I supposed to Live without you” ve “Tim amo” gibi melodik şarkıları ile dünya çapında ünlü olan Laura Branigan’ın hayatı ve ölümü merak konusu oldu. Peki, Laura Branigan kimdir? Laura Branigan ne zaman ve neden öldü? Laura Bragian'ın hangi albümleri çıkardı? Laura Bragian Grammy ödülü mü aldı?