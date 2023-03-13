Lady Gaga'nın Oscar törenindeki değişimi geceye damga vurdu

Poker Face”, “Born This Way” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan ünlü şarkıcı Lady Gaga, 95. Oscar Ödül töreninin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Sinema dünyasının enlerinin seçildiği gecede Top Gun: Maverick filmi için seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısıyla aday olan Gaga, gece içerisindeki stil değişikliği dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Gigi Hadid'in defilede giydiği Versace elbiseyi kırmızı halıda tercih eden şarkıcı, koyu göz makyajı ve kırmızı rujuyla Oscar ruhuna yakışan gösterişli bir görünüm sundu. Ancak her şey sahneye çıktığı anda değişti.

Top Gun: Maverick filmi için seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısını canlı bir şekilde seslendiren Gaga, sahnede kot pantolon ile tişört tercih etti.

Öte yandan şarkıcının makyajsız oluşu gözlerden kaçmadı.