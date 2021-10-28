La Casa De Papel'in Lizbon'u: Annemin favori dizisi 'Fatmagül’ün Suçu Ne?'

La Casa De Papel dizisinde 'Lizbon' karakterine hayat veren İspanyol oyuncu Itziar Ituno Martinez, “Annem birçok Türk dizisini izliyor. Türk dizilerinin oldukça hastası. Favori dizisiyse ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?" dedi.



Belgeselci, yazar Metin Yeğin’in sinema filmi Grev’de dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin başrol oyuncularından Itziar Ituno Martinez rol aldı. Martinez, filmin İstanbul’daki ön gösterimine katıldı. "La Casa de Papel'de İstanbul'u oynamak isterdim" diyen Martinez, "Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai, bir yandan da Doğulu... Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren tarafım var" ifadelerini kullandı.



Snob Magazin’e konuşan ünlü oyuncu, annesinin İspanya’da ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisini severek izlediğini söyledi Türk dizileriyle ilgili görüşünü de paylaştı:

"Türk dizilerinin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var"

“Annem birçok Türk dizisini izliyor. Türk dizilerinin oldukça hastası. Bu dizilerin çoğunda fazlaca dramatik temalar var. Sanırım o drama insanları çok fazla çekiyor. Saplantılı bir şekilde izleniyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var. Kendi mücadelesinde feminist bir kadınım ama yine de ben de izlediğimde bakakalıyorum.”

"Bir yandan Avrupai bir yandan Doğulu"

Martinez La Casa De Papel dizisiyle ilgili, “Dizide siz İstanbul olur muydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evet, çok isterdim. Çünkü bu şehri çok seviyorum. Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai, bir yandan da Doğulu... Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren tarafım var. Hoş olurdu.”

"Metin Yeğin’in yönetmenliği, bu hikâyedeki bazı şeyleri inanılmaz güzel gösterdi”

Itziar Ituno Martinez, Grev filminde rol alma nedeniyle ilgili, “Gazeteci arkadaşım Orsola Casagrande aracılığıyla rol teklifi ulaştı. O beni Türkiye’deki bu ekiple iletişime geçirdi. Çekimler iki gün sürdü. Film, Bask bölgesindeki Baigorri’de çekildi. Metin Yeğin’in yönetmenliği, bu hikâyedeki bazı şeyleri inanılmaz güzel gösterdi.”

Film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin direnişinin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor.