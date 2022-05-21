Kylian Mbappe transferinde büyük ters köşe!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. PSG'nin açıklamasında 'Bizim hikayemiz burada başladı! Burası Paris' ifadeleri yer aldı.

Mbappe, bu akşam oynanan Metz maçı öncesinde arkasında 2025 yazılı forma ile taraftarları selamladı, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ile poz verdi.

FLORENTINO PEREZ SOYUNMA ODASINDA TRANSFERİN OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Mbappe ile uzun zamandır sözleşme imzalaması beklenen Real Madrid'de başkan Florentino Perez, dün çıkan 'PSG ile anlaştı' haberlerinin ardından La Liga'da Real Betis ile oynanan ligin son maçının ardından soyunma odasına inerek oyunculara yaptığı konuşmada Kylian Mbappe'nin takıma katılmayacağını söyledi.

İspanyol yorumcu Guillem Balague'nin iddiasına göre; Carlo Ancelotti ve oyuncularla soyunma odasında bir süre sohbet eden Başkan Florentino Perez, Fransız dünya yıldızının Transfer hedefleri arasında yer almadığını bizzat iletti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

PSG, Kylian Mbappe'ye uzun zamandır sözleşme yeniletmeye çalışıyordu.Real Madrid ise günler öncesine kadar Mbappe'nin transferiyle ilgili rahat bir konumdaydı.

REAL MADRID İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ AMA...

Geçtiğimiz haftalarda Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile imzalayacağı sözleşmesinin şartlarını kabul ettiği öne sürülmüştü. Başkent temsilcisinin, yaklaşık dört aylık görüşmelerin ardından Fransız golcü ile anlaşmaya vardığı ve geriye sadece küçük ayrıntılar kaldığı kaydedilmişti.

İspanyol devinin, Fransız oyuncunun 21 Mayıs akşamı Metz'e karşı oynanacak maçta PSG'ye veda etmesini beklediği bildirilmişti.

ANNESİ KONUŞMUŞTU: GÖRÜŞMELER ÇOKTAN BİTTİ

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Al-Amari, oğlunun iki dev kulüp arasında bir seçim yapacağını söyledi ve iki teklifin de eşit olduğunu belirtti. Fayza Al-Amari, "Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra Mbappe yeni kontrat görüşmeleri yapmayacak. Görüşmeler bitti. Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anlaşmalarımız var ve görüşmeler çoktan bitti, şimdi Kylian Mbappe'nin bir seçim yapması gerekiyor. Real Madrid ve PSG'den gelen iki teklif de eşit, aralarında büyük bir fark yok ama Mbappe'nin istediğini seçmesini bekliyoruz." demişti.

MARCA: SİYASİ BASKI YAPILDI

Mbappe'nin PSG ile sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığı yönünde haberler çıktıktan sonra İspanyol Marca, Fransız yıldıza Katar ve Fransa devlet görevlileri tarafından PSG'de kalması yönünde baskı yapıldığını iddia etti.

LA LIGA PSG'Yİ UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

La Liga yönetimi, PSG'yi Mbappe'ye yeni sözleşmede verdiği maddi olanmaklar sebebiyle UEFA'ya şikayet etti. Yapılan açıklamada "Geçen sezon 220 milyon eurodan fazla zararda olan, sponsorluk gelirleri sayesinde kar açıklasa da son yıllarda 700 milyon euroyu aşan zararı bulunan PSG bu anlaşmayı nasıl yapmıştır? Avrupa Futbol ekosistemini korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için PSG'Yi UEFA'ya ve gerekli mali kurumlara şikauyet etmiş bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

MBAPPE YENİ SÖZLEŞMESİNDE NE KADAR KAZANACAK?

Konuyla ilgili resmi açıklama yok ancak Fransa basınından gelen haberlere göre 24 yaşındaki Mbappe yılda 100 milyon euro kazanacak, Fransız oyuncuya imza parası olarak ise 300 milyon euro ödeneceği iddia ediliyor.