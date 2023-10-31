KYK yurtlarında bitmek bilmeyen asansör krizi!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Geçtiğimiz hafta, Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörde sıkışarak hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın trajik ölümü kamuoyunu ayağa kaldırmıştı.

Ertaş'ın ölümünün ardından Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki öğrenci yurtlarından da "bozuk asansör" haberleri gelmeye başladı.

Ordu, Bartın ve Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda birbiri ardına asansör arızaları yaşandı.

Ordu

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki KYK kız öğrenci yurdunda 4 öğrenci, 3. katta arızalanan asansörde mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrencilerin yardım çığlıklarını duyan arkadaşları, öğrencileri asansörden kurtardı.

Asansör, öğrenciler tahliye edildikten birkaç dakika sonra bodruma katına çakıldı.

Bartın

Bartın'da, Ağdacı yerleşkesinde bulunan KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda, asansörün sarsılması nedeniyle korku yaşayan öğrenciler yurt bahçesinde toplanarak, eylem yaptı.

Kız öğrenciler telefonlarının ışıklarını yakarak, ‘asansör bakımları yapılsın’ diye bağırarak slogan attı.

Sivas

Sivas, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda, bir öğrenci asansörde mahsur kaldı. Öğrencinin çığlıklarını duyan görevliler mahsur kalan öğrenciyi yarım saatlik bir çalışma sonucu asansörden kurtardı.

KYK, yurtlarında 1 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan ve onlarca öğrenciye büyük korku yaşatan asansör arızaları hakkında şu ana kadar 1 yurt müdürü görevden alınırken, asansörlerin bakımını üstlenen 1 firma yetkilisi de gözaltına alındı.