Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarının ardından 2023-2024 dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Üniversite tercihlerine göre yaşadıkları şehirlerden başka şehre gidecek olan öğrenciler, yerleşim sorunlarını çözmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularını yapmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı.

2023-2024 KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularıyla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yılda yüz binlerce üniversiteli öğrencinin yerleşimleri KYK yurtlarıyla sağlanacak.

Yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sürecine ilişkin bugün saat 10.15'te basın açıklaması yaptı. Bakan Bak'ın açıklamalarının ardından KYK yurt başvuruları erişime açıldı.

Başvurular nasıl yapılacak?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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Yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalacak?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, Devlet koruması altında olanlar, Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.