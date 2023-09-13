KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçları duyurusu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. Bak, "Yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır. " sözleriyle sonuçların açıklandığını duyurdu.

KYK yurt ücreti ne zaman ödenir?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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