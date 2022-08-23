Bakan Nebati'den KYK borçları açıklaması! Tarih verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de kanalında gündeme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.

Ekim'de Torba Yasa'da olacak

Nebati KYK borçlarıyla ilgili de şu bilgiyi verdi:

"Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız."

Konut alımı ve üretimine ilişkin verilen desteklerin sürdürüleceğini vurgulayan Nebati şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştireceğiz. Bununla beraber bizde Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinde konut alımını, daha doğrusu üretiminde önemli desteklerimizi daha önce verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz."

Dar gelirliye iki yeni destek

Bakan Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek için çalışmaların tamamlandığını ve yakında açıklanacağını müjdesini de verdi:

"Bir de ilgili bakanlıklarımızla dar gelirlilerimizin sıkıntılı olarak yaşadıkları alanlarda çok önemli 2 projemiz var. Bu projenin gerçekleştirilmesinde son çalışmalarımızı ilgili bakanlarımızla gerçekleştirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla kabinede son rötuşlar yapıldıktan sonra önümüzde süreçte açıklanması noktasında çalışmalarımızı tamamlamış olacağız."

Enflasyon mesajı

İlk 7 ayda enflasyonun altında kur artışı olduğunu ifade eden Bakan Nebati, ''Enflasyondaki artış hızı düştü. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle başlayacak olan aşağı sert yönde gidecek enflasyonla ilgili düşüş trendi 2023'te devam edecek. Enflasyonla mücadele aynı kararlılıkla sürecek.'' dedi.