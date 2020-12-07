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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarında maddi destek sağlayan KYK, burs ve kredi sonuçlarını erişime açtı. KYK başvuruları 8 Kasım 2020 tarihinde sona ermişti.

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