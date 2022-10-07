Torba Kanun Mecliste!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin TBMM’de bir açıklama yapan Elitaş'ın şunları söyledi:

Öğrenim kredisinde artış

Öğrenim kredisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi kredi almış. Tüfe ile birlikte sürekli yükseltiyoruz. İki yıl erteleme süresi vardı. Bu toplam 27.6 milyar liraya ulaşmış. Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak.

Üst üste 3 kere erteleme imkanı olacak. Toplam borcuna yüzde 10'u geçmemek üzere TÜFE oranın göre faiz eklenecek.

İcra takipleri

2 bin liraya kadar icra takibi olanlarla ilgili süreci kısaltıyoruz. Bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkıyor. Telekom, gsm, doğalgaz, elektrik şirketleri belediyenin su faturaları alacaklılar vazgeçtiği takdirde icra ortadan kalkıyor.

Ekonomik destek

Tıp fakültesinde okuyan son sınıf asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Tıp'ta okuyan öğrencilerimize 5 bin 500 liralık ücret ödemesi yapılıyor.

Engelli aylıklarında düzenleme

Engelli aylığı alabilmenin bazı şartları var. Yaşlı aylığı alabilmeleri için bazı şartlar var. Örneğin yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaş aylığı hak ediyor ama belirli periyotlarla bu engel sağlık kurulu tarafından teyit edilmesi gerekiyor. 3 yıl aylık aldı 3. yıl sonunda gitti engel oranı yüzde 40’ın altına düştü. Engelli kardeşimize ödenen aylıklar geri isteniyor ve faizi ile alınıyordu. Bu süre içerisinde engel düştüğü aydan herhangi bir şekilde ödeme varsa bu ödemelerden vazgeçilecek ve vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren ödemesi yapılmayacak.

Ceza affı

Yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız Türkiye’ye araçla geldiği takdirde 2 yıl içerisinde bu araçla yurt dışına çıkmamak kaydıyla Türkiye’de kullanma hakkı var. Yurt dışından çıkış yaptığı takdirde Türkiye’de aracı niye kullanmıyorsunuz diye cezalar vardı. O cezalarda af yoluna gidiyoruz."