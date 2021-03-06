KVKK onayladı: Amazon Türkiye kullanıcılara ait verileri yurt dışına aktarabilecek

Amazon'un kullanıcı verilerini yurt dışına aktarmak için Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na yaptığı başvuru onaylandı. Yani artık Amazon Türkiye, kullanıcı verilerini yurt dışında depolayabilecek.

Amazon Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'deki kullanıcılara ait olan kişisel verileri yurt dışına aktarabilmesi için Kişisel VerileriKorumaKanunu'na bir başvuru yaptı. Gereken incelemelerin yapılmasının ardından kurul bu verilerin aktarılabilmesi için onayı verdi.

Taahhütname başvurusunda geçen bilgiler şu şekilde:

Veri sorumluları Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname başvuruları Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 04.03.2021 tarihinde Kurul tarafından izin verilmiştir.

Eğer açık rıza şartı yoksa taahhütname başvurusu yapan şirketler, bu süreçte verilerin nereye taşınacağını, hangi amaçla kullanılacağını, nasıl işleneceğini ve verilerin kime ait olduğu gibi ayrıntıları içeriyor. Aynı zamanda idari tedbirlerle birlikte veri aktarımının hukuki sebepleri için de gerekli bilgiler paylaşılıyor.