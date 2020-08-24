Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar 163 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Trafik ve Asayiş Hizmetleri, bugün itibarıyla Jandarmamızın sorumluluğunda olacak. Otoyoldaki başarılı hizmetleri için Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."