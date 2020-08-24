Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar olan bölümünde sorumluluğun artık jandarmada olacağı bildirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar 163 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Trafik ve Asayiş Hizmetleri, bugün itibarıyla Jandarmamızın sorumluluğunda olacak. Otoyoldaki başarılı hizmetleri için Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."
Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli İl sınırına kadar 163 km’lik #KuzeyMarmaraOtoyolu Trafik ve Asayiş Hizmetleri,bugün itibariyle Jandarmamızın sorumluluğunda olacak.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 24, 2020
Otoyoldaki başarılı hizmetleri için Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.👏🏻
Hayırlı olsun.@TC_icisleri 🇹🇷 pic.twitter.com/LVNuEGuvj9