AjansHaber.com.tr Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmanın

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar olan bölümünde sorumluluğun artık jandarmada olacağı bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar 163 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Trafik ve Asayiş Hizmetleri, bugün itibarıyla Jandarmamızın sorumluluğunda olacak. Otoyoldaki başarılı hizmetleri için Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Çok Okunan Haberler
Gaz sancısına ne iyi gelir?
Esed'in kızı Türkiye tatilinde
O polisler göreve iade edildi!
Gaz keşfini hazmedemedi
FETÖ'nün kripto sistemi deşifre oldu
O esnaf konuştu
ANKA'lardan bir tane daha teslim edildi