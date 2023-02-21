Kuzey Kore'nin en garip yasaları

Kim Jong Un'un ailesine, Kuzey Kore hükümetine veya politikacılara saygısızlık eden her şey küfür olarak kabul edilir ve ağır cezalarla karşılanabilir. Ocak ayında, bir cehennemde eski Başkan Kim Il-sung'un portresi yerine çocuklarını kurtarmaya çalışan bir annenin hapse atılacağı bildirildi.