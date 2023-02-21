Kuzey Kore'nin en garip yasaları
Dünyanın en kapalı rejimlerinden biri olan Kuzey Kore'de birbirinden ilginç yasaklar ve kurallar uygulanıyor. Sonu idamla bitecek sertlikte kuralların uygulandığı Kuzey Kore'de saç kesiminden araba kullanımına kadar birbirinden ilginç yasaklar bulunuyor.
Diktatörlük ile yönetilen Kuzey Kore'de "bu da mı yasak" diyeceğiniz birbirinden ilginç kuralları sizler için derledik. Kim Jong Un rejimi tarafından uygulanan birbirinden garip yasalar...
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Kim Jong Un'un ailesine, Kuzey Kore hükümetine veya politikacılara saygısızlık eden her şey küfür olarak kabul edilir ve ağır cezalarla karşılanabilir. Ocak ayında, bir cehennemde eski Başkan Kim Il-sung'un portresi yerine çocuklarını kurtarmaya çalışan bir annenin hapse atılacağı bildirildi.
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Sadece erkek hükümet görevlilerinin araba kullanmasına izin verilir.
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Erkekler için 10 yıl, kadınlar için 7 yıl olmak üzere, askerlik hizmeti tüm Kuzey Kore halkı için zorunludur
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