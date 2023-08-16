Kuzey Kore'den bir yasak daha: Hemde yazın ortasında!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kararıyla, kapitalizmin bir parçası olduğu için ülkede kadınların şort giymesi yasaklandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kararıyla, yabancı veya kapitalist olarak kabul edilen herhangi bir davranış veya uygulamaya yönelik kısıtlamalarda son olarak kadınların şort giymesi yasaklandı.
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Yetkililer, diz hizasından aşağısına kadar uzanan giysiler giyen her kadının 'sosyalist görgü kuralları' ilkelerini çiğnediğini duyurdu.
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Kadınlara yönelik bu yasak, sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı yaz mevsimin ortasında getirildi.
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Kot pantolon da yasaklanmıştı
Batı medeniyetine benzememeleri için yasaklanan kıyafetlerden biride kot pantalon. Bu moda kuralını çiğnemenin sonucu ise mahkemeye çıkmak ve suçlarını yazılı olarak itiraf etmekten geçiyor.
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