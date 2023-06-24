Kuzey Kore'den ABD'ye sert uyarı: Saldırgan önlemler alacağız

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı Kwon Jong-gun, yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri alma taahhütlerini eleştirdi.

Kwon, "ABD'nin Kore Yarımadası ve bölgedeki askeri harekatı ile provokasyonunun artması durumunda, Kuzey Kore'nin önlemlerinin daha ezici ve saldırgan bir şekilde genişletileceği konusunda ciddi bir şekilde uyarıyoruz." dedi.

ABD'nin ülkesinin egemenliğine yönelik tehdit eylemlerini durdurmadığı sürece Pyongyang yönetiminin tutumundan vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kwon, bunun gerçekleşmesi için Washington'ın Kuzey Kore'ye karşı "çirkin ve düşmanca politikalarını" kaldırması gerektiğini ifade etti.

Kwon, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Çin ziyareti sırasında Kuzey Kore'ye baskı yapmaları için Pekin'in "eşsiz" bir konumda olduğuna dair sözlerini de "çöp" olarak niteledi.

Kuzey Koreli uluslararası ilişkiler analisti Kang Jin song da ABD'nin "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan'ın Güney Kore limanlarına demirlemesini değerlendirdi.

ABD'nin stratejik varlıklarını pervasızca konuşlandırdığını belirten Kang, bunun bölgeye ve dünyaya geri dönüşü olmayan felaket sonuçları olabileceğine ilişkin mesaj gönderdiğini dile getirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seuk-yeol, nisanda Biden ile imzaladığı Washington Deklarasyonu'na atıf yaparak ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için “genişletilmiş caydırıcılık” önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu söylemişti.

ABD'nin "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden bir gün sonra, 16 Haziran'da Güney Kore'nin Busan Limanı'na ulaşmıştı.