Kuzey Kore'de Squid Game'i ülkeye sokan kişiye idam cezası

USB çubuğunu alan öğrencinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, diziyi izleyen 5 diğer öğrenciye ise 5 yıl ağır işçilik cezası verildiği bildirildi. Okuldaki öğretmen ve yöneticilerin kovulduğu ve madenlerde zorla çalıştırılmak üzere ceza alabilecekleri belirtildi.