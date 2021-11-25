Kuzey Kore'de Squid Game'i ülkeye sokan kişiye idam cezası
Yurt dışından kültürel materyallerin ülkeye getirilmesi yasak olan Kuzey Kore'de Netflix'in en çok izlenen dizisi olarak kayıtlara geçen Squid Game'i USB ile ülkeye sokan kişi idam cezasına çaptırılacak. USB belleğinde dizinin bulunduğu lise öğrencisi ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kuzey Kore'de ülkeye Güney Kore yapımı hit Netflix dizisi 'Squid Game'in kopyalarını sokan bir kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı belirtildi.
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ABD merkezli bağımsız haber ajansı Radio Free Asia'nın aktardığına göre bahsi geçen insan, dizinin bölümlerini USB çubuklarına yükleyerek Çin üzerinden Kuzey Kore'ye soktu.
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Kayıtlara göre bazı lise öğrencilerinin diziyi izlerken yakalanmasının ardından diziyi ülkeye sokan kişinin kurşuna dizilerek idam edilmesine karar verildi.
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USB çubuğunu alan öğrencinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, diziyi izleyen 5 diğer öğrenciye ise 5 yıl ağır işçilik cezası verildiği bildirildi. Okuldaki öğretmen ve yöneticilerin kovulduğu ve madenlerde zorla çalıştırılmak üzere ceza alabilecekleri belirtildi.
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