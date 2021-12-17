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Kuzey Kore'de eski lider Kim Jong-il'in ölüm yıldönümünde 11 gün gülmek yasak

Kuzey Kore'de eski lider Kim Jong-il'in ölümünün 10. yıldönümü nedeniyle 11 gün boyunca yas var. Bu süre zarfında ülkede alkol alınmayacak, alışveriş yapılmayacak hatta gülünmeyecek.

1994'ten 2011'e kadar Kuzey Kore'nin ikinci yüksek lideri olan Kim Jong-il'in ölüm yıldönümü nedeniyle yas tutulmaya başlandı. 70 yaşında vefat eden Jong-il için normalde on gün yas tutulsa da ölümünün onuncu yıl münasebetiyle bu yıl fazladan 24 saat daha eklendi.

Yüksek sesle ağlamak da yasak

Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju'dan Radio Free Asia'ya konuşan bir kişi, ''Bu süre zarfında alkol almamalıyız, gülmemeliyiz ve etkinliklere katılmamalıyız. Geçmişte yas döneminde içki içen birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlular olarak muamele gördü. Aldılar ve bir daha hiç görülmediler. Yas dönemine denk gelen insanlar kendi doğum günlerini bile kutlayamazlar, ailelerinden biri ölse bile yüksek sesle ağlayamazlar'' dedi.

Halk bıktı, sürenin kısalmasını istiyor
Kaynağa göre halk, Kim Jong-il'in yas süresinin, Kim Il-sung'un yas süresi gibi bir haftaya kısaltılmasını isterken yaşayan insanların iki insanın yasını ömür boyunca tutmak zorunda kalmaktan şikayet ettikleri belirtildi.

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