Kuzey Kore, Rus diplomatları ülkelerine böyle gönderdi

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği’nin üçüncü sekreteri Vladislav Sorokin ve ailesi başta olmak üzere toplam 8 kişi Rusya’ya dönüş için önce Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’tan tren ile Rusya sınırı yakınlarına geldi.

32 saat süren tren yolculuğunun ardından otobüse binen çalışanlar, 2 saatlik yolculuğun ardından Rusya sınırına ulaştı. Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan sınırdan Rus diplomatların ve ailelerinin ülkeye dönüş anları ise oldukça zorlu oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’den dönüş yapan aileler için demiryolu işçilerinin kullandığı drezin isimli motorsuz demiryolu aracının dizayn edildiğini, bavulların ve çocukların bu araca konulduğunu yetişkinlerin ise aracı elleriyle iterek Rusya tarafına geçtiğini ifade etti.

Tümen nehri üzerindeki tren yolu köprüsü üstünden geçen diplomat ve ailelerinin, 1 kilometreden fazla yolu bu şekilde geçtiği aktarılırken ardından Vladivostok’a geçtikleri ve tahsis edilen araçlarla evlerine gönderildikleri belirtildi.

Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore Büyükelçiliği’nde çalışan diplomatların ve ailelerin dönüş anlarına dair fotoğraf ve görüntüler paylaşırken, bu ilginç geri dönüş anları Rusya’nın gündemine oturdu.