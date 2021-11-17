Kuzey Kore Lideri Kim, proje şehri Samjiyon'da
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, inşası devam eden "model" şehir Samjiyon'u ziyaret etti
Çin sınırına yakın büyük bir kalkınma projesi Samjiyon'u inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, projenin ülkesinin "sağlam iradesini" özetlediğini söyledi.
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansına göre, Kim, Samjiyon şehrini ziyaretinde "güneşin kutsal yeri" olarak adlandırdığı bölgede, inşaatların ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Samjiyon'un eteğinde yer aldığı Paektu Dağı, Kim ailesinin de içinde olduğu Kuzey Kore'nin kuruluş efsanelerinin kalbi ve resmi anlatılarda ülke devriminin manevi merkezi olarak tanımlanıyor.
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Model kültür şehri olarak inşa edilen Samjiyon, Ekim 2020'de iktidar partisinin 75. kuruluş yılı için tamamlanması hedefleniyordu.
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