Kuzey Kore, Çin'le ticaretini geliştirdi! BM yaptırımlarını deldi!

Daily NK internet sitesinin, Voice of America'nın Korece servisine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, yakın zamanda Çin'den gemi satın aldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütüne bağlı Uluslararası Entegre Nakliye Bilgi Sistemi'nden edinilen bilgilere göre, Çin bandıralı kargo gemisi "Shin Hongxiang 77", 1 Nisan'da "Taeryeong 3" olarak yeniden tescillenerek Kuzey Kore bayrağı altında seyahat etmeye başladı.

"Taeryeong 3", Kuzey Kore'nin yıl başından bu yana Çin'den aldığı 6. gemi olarak kayıtlara geçti.

Pyongyang yönetimi, ocakta "Hyangsan", şubatta "Taejabong" ile "Geumgang 1" ve martta da "Hwangryongsan" ve "Tok Song" isimli gemileri donanmasına kattı. Bu gemilerin tamamı, Kuzey Kore gemileri olarak tescillenmeden önce Çinli şirketlere aitti.

Kuzey Kore'nin bu yıl Çin'den 5 gemi daha alacağı iddia edildi.

2007'de inşa edilen ve 2 bin 985 ton yük taşıyabilen "Taeryeong 3" gemisi, 97 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde.

Kuzey Kore, 2022'de toplam 6 gemi almıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kasım 2016'da kabul ettiği 2321 sayılı genişletilmiş silah ve ticaret ambargosu kararına göre, BM'ye üye 192 devletin tamamının Kuzey Kore'ye gemi satışı, devri veya tedarikinin yasak olduğu biliniyor.

Bu nedenle, Kuzey Kore'nin bu alımları, BM yaptırımlarına meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

BM ve ABD'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) gibi kuruluşlar, Kuzey Kore'nin deniz ticareti yapmak için paravan şirketler aracılığıyla Çin, Güney Kore ve Tayvan'dan ikinci el gemiler satın alarak ambargoyu deldiğinden şüpheleniyor.