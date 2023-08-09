Kuzey İrlanda'da kimse emniyette değil!

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) talebine cevaben her bir polis ve personelin soyadı, isminin baş harfi, çalışma yeri ve departmanının yanlışlıkla paylaşıldığı bildirildi.

Belfast Telegraph'ın haberine göre ise organize suç birimi üyeleri, limanlarda ve havaalanlarında görevli istihbarat memurları, gözetleme birimindeki memurlar ve İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in Holywood'daki merkezinde görevli yaklaşık 40 polisin de bilgileri paylaşıldı.

"Veriler, 2,5 ila 3,5 saat boyunca kamuya açık halde kaldı"

PSNI Emniyet Müdür Yardımcısı Chris Todd, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik ihlalinin "insan hatasından" kaynaklandığını belirterek, 2,5 ila 3,5 saat boyunca verileri kamuya açık hale gelen meslektaşlarından özür diledi.

Todd, söz konusu güvenlik ihlalinin "üzüntü verici" olduğunu vurgulayarak, benzer bir hatanın tekrarlanmaması için gerekli adımların atıldığının altını çizdi.

PSNI Emniyet Müdür Yardımcısı Todd, şu anda bireylerin güvenliğine ilişkin herhangi bir endişe gerektirecek durum olmadığını söyledi.

Polis memurlarını temsil eden Kuzey İrlanda Polis Federasyonundan yapılan açıklamada, memurların verilerinin, özellikle Kuzey İrlanda'da hassas olduğu, zira pek çok memurun "polis kimliklerini ve görevlerini korumak için büyük çaba sarf ettiği ve mümkün olan her şeyi yaptığı" belirtildi.

Kuzey İrlanda Bakanı: "Veri ihlali nedeniyle son derece endişeliyim"

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, eski adı Twitter olan X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, veri ihlali nedeniyle "son derece endişeli" olduğunu ifade etti.

Heaton-Harris, yetkililerin, üst düzey polis memurlarıyla yakın temas halinde olduğunu ve konuya ilişkin kendisini sürekli güncellediklerini bildirdi.

Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesi "ciddi"ye yükseltilmişti

Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesi 28 Mart’ta "önemli"den, bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren "ciddi"ye yükseltilmişti.

Terör tehdidi seviyesinin artırılması kararı, geçen nisanda bir polis memuruna yapılan silahlı saldırının ardından gelmişti. Saldırıyı, Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üstlenmişti.

Kuzey İrlanda'da geçen yıl terör tehdidi seviyesi, 12 yıl sonra "ciddi"den (saldırı kuvvetle muhtemel), "önemli"ye (saldırı muhtemel) düşürülmüştü.