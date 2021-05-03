Kuzey Irak’taki terörist mevzileri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor. pic.twitter.com/8pbBZqradC — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 3, 2021

Öte yandan paylaşımda operasyonlara ait videoya da yer verildi.