Kuzey Irak’taki terörist mevzileri imha edildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzilerinin Türk Hava Kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor. pic.twitter.com/8pbBZqradC— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 3, 2021
Öte yandan paylaşımda operasyonlara ait videoya da yer verildi.
Yorumlar