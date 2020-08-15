Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! 10 günde 143 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya peş peşe ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu." denildi.