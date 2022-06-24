Kuzey Irak'ta MİT operasyonu!

MİT'in bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir operasyon düzenlendi. MİT'in sahadaki ajanları, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi olan Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Raperin Kod Delal Azizoğlu'nun Süleymaniye’de olduğunu tespit etti.

​Kandil’in talimatı ile Süleymaniye'ye giden Azizoğlu, MİT’in operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük bir gizlilik içinde Irak’ı terk etti.