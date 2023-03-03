Kuzey Akım hatları hakkında soruşturma!

Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

G20 toplantısındaki deklarasyonun, dışişleri bakanlarının tamamı tarafından onaylanmadığına dikkati çeken Lavrov, Batılı ülkelerin bu toplantıda da Ukrayna'daki durumu ön plana çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Geçen yıl Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında gerçekleşen patlamalara da değinen Lavrov, bu konunun deklarasyonda göz ardı edildiğini vurgulayarak, "Olayla ilgili soruşturmanın yapılması için mücadele edeceğiz. Bunun gizli kalmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.