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Kuyumcudan 750 bin lira değerinde altın çaldılar

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kuyumcudan 750 bin lira değerinde altın çalan ve polis ekiplerince yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Kasım'da 5 kişi Sur'daki bir kuyumcudan altın çaldı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlık yapan 5 kişinin H.E, Ö.G, A.Ö, S.T. ve Ö.K. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, kuyumcudan çalınan 750 bin lira değerindeki altın 4 bileklik, 17 yüzük, 27 çift küpe ve 4 kolye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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