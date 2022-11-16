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Kuveyt'te 7 kişi idam edildi

Kuveyt'te cinayetle suçlanan 2'si kadın olmak toplam 7 kişi idam edildi. Arap basınında yer alan haberlerde bahsi geçen infazların Kuveyt'te 2017'den bu yana gerçekleşen ilk idamlar olduğuna dikkat çekildi

Kuveyt Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, farklı dönemlerde işlenen cinayetlerden idama mahkum edilen 7 kişinin cezası infaz edildi.

Aralarında 2 kadının da bulunduğu 7 kişiden 3'ünün Suriye, Etiyopya ve Pakistan uyruklu olduğu ifade edilirken, söz konusu kişilerin asılarak idam edildiği aktarıldı

Arap basınında yer alan haberlerde ise bahsi geçen infazların, Körfez ülkesi Kuveyt'te 2017'den bu yana gerçekleşen ilk idamlar olduğuna dikkat çekildi.

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