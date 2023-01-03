Kuveyt, ilk uydusunu uzaya fırlattı!

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan haberde, "Kuveyt Sat-1" uydusunun Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden, Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildiği belirtildi.

Uydunun uzaya ulaşmasının ardından veri ve fotoğraf çekimlerinin gönderileceği Kuveyt Üniversitesi Bilim Fakültesi'ndeki istasyonun hazır olduğu aktarılan haberde, Sat-1 uydusunun, üniversitenin "Kuveyt Uzaya Gidiyor" sloganıyla gerçekleşen bir projesi olduğuna dikkat çekildi.

Kuveyt Bilim Geliştirme Vakfı tarafından finanse edilen uydu projesinin 3 yıl sürdüğüne işaret edilen haberde, projeyle Kuveytli gençlerin bu alanda yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Projesinin direktörü Ahmed el-Kenderi, uydunun, dünyanın etrafında döneceğini ve uzman ekip tarafından analiz edilmek üzere görüntüleri gönderen yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olduğunu açıklamıştı.

Kenderi, çeşitli bilimsel derece ve uzmanlıklardan yaklaşık 67 kişinin projede çalıştığını ifade etmişti.