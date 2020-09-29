AjansHaber.com.tr Dünya Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz temmuz ayında başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan ölüm haberi geldi.

Kuveyt devlet televizyonu, Es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYE KARŞI ÇIKTI

ABD öncülüğünde İsrail ile normalleşmeye imza atan Körfez ülkelerinin aksine, Kuveyt yönetimi, bu anlaşmaların karşısındaki duruşuyla biliniyor.

İSRAİL UÇAKLARINA İZİN VERMEDİ

Geçtiğimiz haftalarda Kuveyt basınında yer alan haberlerde, ülke yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne İsrail’den gelen uçakların, Kuveyt hava sahasını kullanılmasına izin verilmeyeceği ifade edilmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gözyaşlarını tutamadı!
Azerbaycan Ordusu Ermeni tankını havaya uçurdu
Azerbaycan'da son durum...
Azerbaycan sınırında flaş gelişme!
Lukaşenko'dan Macron'a sert tepki
"Farklılıkları azaltıp ortak bir yol bulalım"
Azeri komutan: Ermeni piyade alayı imha edildi