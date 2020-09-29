Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz temmuz ayında başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan ölüm haberi geldi.
Kuveyt devlet televizyonu, Es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.
İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYE KARŞI ÇIKTI
ABD öncülüğünde İsrail ile normalleşmeye imza atan Körfez ülkelerinin aksine, Kuveyt yönetimi, bu anlaşmaların karşısındaki duruşuyla biliniyor.
İSRAİL UÇAKLARINA İZİN VERMEDİ
Geçtiğimiz haftalarda Kuveyt basınında yer alan haberlerde, ülke yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne İsrail’den gelen uçakların, Kuveyt hava sahasını kullanılmasına izin verilmeyeceği ifade edilmişti.
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