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Kutlamalara erken başlayan motosikletçi yarışı 3. sırada tamamladı

Brezilya'daki Uluslararası Ayrton Senna Pisti yıllarca unutulmayacak bir motosiklet yarışına sahne oldu. Kazandığını düşünen Andre Verissimo, sevincine erken başlayınca, yarışı 3'üncü sırada tamamladı.

Brezilyalı motosikletçi Andre Verissimo kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hiç duymamış olabilir. Ancak başına gelince bu dersi aldı.

Verissimo, Uluslararası Ayrton Senna Pistindeki yarışın son metrelerine gelinirken başarısını kutlamaya başladı.

Arkasına bakan Brezilyalı sürücü, ardından sevinçle ellerini gazdan çekti. İşte tam da o zaman olanlar oldu.

Osvaldo Filho ve Marcelo Skaf fırsatı değerlendirdi ve son metrelerde Verissimo'yu geçmeyi başardı.

"Utanç verici bir andı. Kendimle dalga geçiyorum"

Verissimo, yarışı kaybetmesine rağmen, Superbike Evrim sezonunu şampiyon unvanıyla tamamladı. Andre Verissimo, yarışın ardından konuştu.

"Utanç verici bir andı. Kendimle dalga geçiyorum. Fakat önemli olan şampiyon olmak. Bunu başardığım için mutluyum."

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