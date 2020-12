Kutlamalara erken başlayan motosikletçi yarışı 3. sırada tamamladı

Brezilyalı motosikletçi Andre Verissimo kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hiç duymamış olabilir. Ancak başına gelince bu dersi aldı.

Verissimo, Uluslararası Ayrton Senna Pistindeki yarışın son metrelerine gelinirken başarısını kutlamaya başladı.

Arkasına bakan Brezilyalı sürücü, ardından sevinçle ellerini gazdan çekti. İşte tam da o zaman olanlar oldu.

A case of ‘The Tortoise and the Hare’?



Motorcyclist Andre Verissimo prematurely celebrates his win before finishing the line, and ends up in third place pic.twitter.com/Oo6OFe53Op